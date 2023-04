Nach dem Verbot in Paris Ist ein E-Roller-Verbot auch in Deutschland möglich?

Kaum ein anderes Verkehrsmittel hat in den vergangenen Jahren so polarisiert wie der E-Scooter. Seit 2019 sind die Roller in Deutschland zugelassen, in Frankreich fahren sie sogar schon seit 2018 durch die Straßen der Hauptstadt – doch nicht mehr lange. Die Bewohner von Paris haben am Sonntag mit großer Mehrheit für ein Verbot des E-Scooter-Verleihs in der Stadt gestimmt. Ab dem 1. September soll es keine Leihroller mehr in Paris geben, wie die Bürgermeisterin Anne Hidalgo angekündigt hat. Die Benutzung von privaten E-Scootern bleibt hingegen uneingeschränkt.