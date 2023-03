Wahlen in Berlin : Alle Zeichen stehen auf Schwarz-Rot

Kai Wegner (CDU, links) und Franziska Giffey (SPD, rechts) vor Sondierungsgesprächen in Berlin. Foto: dpa/Annette Riedl

Berlin Das Wahlergebnis in Berlin war Ausdruck von Protest und dazu noch äußerst knapp – zumindest zwischen SPD und Grünen. Das hat den Koalitionspoker in der Hauptstadt spannend gemacht. Am Ende deutet nun alles auf ein Bündnis von CDU und Sozialdemokraten hin. Doch gerade in der Berliner SPD ist die Skepsis groß.