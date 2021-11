Booster-Impfung für alle und strengere Testpflicht in Altenheimen : Fragen und Antworten zum Corona-Krisenmanagement

Die 2G-Regel soll nach dem Willen der Gesundheitsminsiter als Option für Regionen mit sehr hohem Infektionsgeschehen bestehen. Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin Die vierte Corona-Welle ist stark ins Rolle geraten: Nie zuvor hat das Robert-Koch-Institut so viele neue Corona-Fälle an einem Tag wie am Freitag gemeldet – insgesamt waren es 37.120. Während des Übergangs von der alten zur neuen Bundesregierung scheint das die Politik kalt erwischt zu haben. Zum aktuellen Krisenmanagement die wichtigsten Fragen und Antworten.