„Out in Church“: Coming out in der katholischen Kirche : 125 queere Katholiken und Katholikinnen outen sich

Der katholische Pfarrer Bernd Mönkebüscher aus Hamm ist einer der Initiatoren von „OutInChurch – Für eine Kirche ohne Angst“. Foto: dpa/Bernd Thissen

Potsdam In die katholische Kirch kommt Bewegung. An der Basis haben 125 Menschen den Mut gefasst, ihre queere Orientierung öffentlich zu machen. Auch Bonnerinnen sind an „Out in Church“ beteiligt