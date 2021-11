Katholischen Kirche : Französische Bischöfe erkennen Verantwortung für Kindesmissbrauch an

Bischöfe beten während einer Messe zur Bischofskonferenz in Lourdes. Die Versammlung ist unter anderem dem Kampf gegen Gewalt und sexuelle Übergriffe auf Minderjährige gewidmet. Foto: dpa/Valentine Chapuis

Paris Viel zu oft haben sich Geistliche an Kindern versündigt. Häufig steht die katholische Kirche in der Kritik für den Umgang mit Kindesmissbrauch. Die Bischöfe Frankreichs erkennen die institutionelle Verantwortung der Kirche nun an.