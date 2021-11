Dirk Müller Gebäudedienste : Unternehmer denkt über Wegzug aus Bonn nach

Dirk Müller betreibt seit zehn Jahren sein Unternehmen, das Reinigung und andere Gebäudedienste anbietet. Foto: Barbara Frommann

Bonn In diesen Tagen begeht der Bonner Gebäudedienstleister Dirk Müller das zehnjährige Bestehen seines Unternehmens. Die Corona-Pandemie hat ihm schlaflose Nächte bereitet, doch am Ende konnte er in der Krise sogar stark wachsen. Sorgen bereitet ihm etwas ganz Anderes.