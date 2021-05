Kostenpflichtiger Inhalt: Campingplatz im Ahrtal : Was passiert mit dem Campingplatz in Mayschoß?

Was wird aus dem Mayschoßer Campingplatz, das ist die Frage, die die Politiker jetzt zu beantworten haben. Foto: Martin Gausmann

Mayschoß In Mayschoß fällt in diesem Sommer die Entscheidung über die strittige Zukunft der Burgwiese. Bei der Frage, ob der Campingplatz in Bauland umgewandelt werden soll, herrscht Uneinigkeit im Dorf.