Fachkräftemangel im Kreis Ahrweiler Land sucht bundesweit Experten fürs Ahrtal

„Was soll das?“, könnte man in Anlehnung an einen Hit von Herbert Grönemeyer fragen. Im Innenhof des rheinland-pfälzischen Innenministeriums ist an diesem Mittwochmorgen ein großes Plakat aufgebaut, auf dem sechs Botschaften stehen, von denen drei aber offensichtlich nicht mehr gelten sollen. So ist der Slogan „Rechnungen schreiben“ durchgestrichen. Darunter in Rot stattdessen: „Geschichte schreiben“.