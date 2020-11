Kostenpflichtiger Inhalt: Späte Ehrung für einen Lebensretter aus Bad Neuenahr-Ahrweiler : Josef Heinen rettete eine jüdische Familie

Josef Heinen, ein „Gerechter unter den Völkern“. Foto: Privat

Bad Neuenahr-Ahrweiler In Yad Vashem hat er einen Ehrenplatz als „Gerechter unter den Völkern“: Josef Heinen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Kreisstadt will im kommenden Jahr mit einer Gedenktafel an den Unternehmer erinnern, der seinem jüdischen Geschäftsfreund und dessen Familie das Leben rettete.