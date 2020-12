Franz-Josef Louen baut in Remagen am Forsthaus Erlenbusch auf einer Fläche von zehn Hektar Weihnachtsbäume an. „Richtige Weihnachtsbäume schlagen wir erst zum dritten Advent hin, damit sie frisch und munter in die Wohnung kommen“, sagt der Forstwirt. Foto: Martin Gausmann