Rock aus Sinzig : Wolfgang Voss: Ein Mediziner macht Musik

Mit Saxofon im Behandlungsstuhl: Wolfgang Voss aus Sinzig. Foto: Hildegard Ginzler

Sinzig Nicht viele Patienten des Sinziger Zahnarzts Wolfgang Voss werden wissen, das ihr Arzt zugleich ein Vollblutmusiker ist, der in seinem eigenen Studio probt, komponiert und arrangiert. 2009 gründete Voss die Rockband Next Patient Please, kurz NPP. Sein neues Projekt nennt der Sinziger „Think It Over“.