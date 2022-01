Hohe Nachfrage nach E-Autos im Rhein-Sieg-Kreis : „Am Anfang waren die Kunden besser vorbereitet als unsere Verkäufer“

Moritz Gördes, Rheinische Kraftwagengesellschaft in Königswinter

Rhein-Sieg-Kreis Die Verkehrswende in Richtung E-Mobilität soll Fahrt aufnehmen. Wie sieht die Nachfrage nach E-Autos in der Region aus? Wir haben uns in einigen Autohäusern umgehört.