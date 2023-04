Wechsel nach zehn Jahren Laura Solzbacher übernimmt Spitze des Stadtjugendrings Bad Honnef

Bad Honnef · Vor zehn Jahre überführte Stadtjugendring Bad Honnef seine offene Jugendarbeit mit den Häusern der Jugend und den Offenen Ganztagsschulen in eine gemeinnützige GmbH. Gründungs-Geschäftsführerin Silke Kornstädt übergibt in diesen Tagen die Geschäftsführung an Laura Solzbacher.

05.04.2023, 05:00 Uhr

Laura Solzbacher (l.) folgt auf Silke Kornstädt als Geschäftsführerin der gemeinnützigen Stadtjugendring GmbH Bad Honnef. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

An Kindern sieht man, wie die Zeit vergeht. Und Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Vor allem mit Kindern und natürlich deren Familien haben es die zwei Frauen zu tun, die sich an diesem Nachmittag in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings Bad Honnef treffen: Silke Kornstädt und Laura Solzbacher. Erstere war vor zehn Jahren Gründungsgeschäftsführerin der gemeinnützigen Stadtjugendring GmbH, Zweitere wird diese Arbeit nun fortführen. Es ist ein nahtloser Übergang. Zum 1. April ist Laura Solzbacher zur Nachfolgerin von Silke Kornstädt bestellt. Bis Ende des Monats werden die Frauen im Doppel den Übergang gestalten, bis Kornstädt ab Anfang Mai als Neu-Inhaberin der „Dollendorfer Bücherstube“ neue Wege geht. Und Solzbacher die Stadtjugendring gGmbH als Geschäftsführerin übernimmt und zu neuen Aufgaben führt.