Kolumne Schauffgepasst : Frau Schauff und der Orden der Jecken

Der Spielmannszug des TV Eiche im Forum Unkel. GA-Redakteurin Lydia Schauff hat einen Einblick in den rheinischen Karneval bekommen und sich ein wenig anstecken lassen. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Königswinter GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal Thema: Eine Sächsin lernt, rheinischen Karneval ze fiere und wird zur Ordensträgerin.