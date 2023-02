Energiehilfefonds im Siebengebirge : „Es trifft jetzt auch Leute, die bisher noch über die Runden gekommen sind“

„Solidarität ist gefragt“: Destlev Cosler erläutert das Vorhaben des neuen Energiehilfefonds. Foto: Roswitha Oschmann

Siebengebirge Steigende Energiekosten belasten oft jene Haushalte besonders, denen es finanzielle ohnehin nicht so gut geht. Die Kirche „Katholisch am Siebengebirge" will da helfen. Wie das geschehen kann, berichtet Engagementförderer Detlev Cosler im Gespräch.