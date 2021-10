Historischer Fund in Hamburg : Zwischen Refektorium und Bügelzimmer

Unverwechselbar: Die Vorderansicht des prägnanten Backsteingebäudes, in dem heute die Deutsche Physikalische Gesellschaft untergebracht ist, in einer Ansicht aus den 1920er Jahren. Foto: Verein Gutenberghaus Bad Honnef

Bad Honnef Nicht schlecht gestaunt haben die Mitglieder des Geschichtsvereins Gutenberghaus Bad Honnef über Post aus Hamburg. In einem Museum wurde dort ein Fotobuch entdeckt, das historische Aufnahmen des Hölterhoffstifts in Bad Honnef zeigt, jenes Institut für feine Fräuleins, in dem heute Physiker aus aller Welt forschen.