Letzter Basaltsteinbruch im Siebengebirge : Steinbruch Hühnerberg soll rekultiviert werden

Der Basaltabbau Hühnerberg wird in den kommenden Jahren sukzessive zurückgebaut und rekultiviert. Foto: Frank Homann

Königswinter In Königswinter ist er auch bekannt als „Chicken Hill“: Am Hühnerberg, dem letzten noch aktiven Steinbruch im Siebengebirge, wird jährlich bis zu einer Million Tonnen Basalt gefördert. Hinter den Kulissen wird bereits jetzt an den Plänen zu seiner Rekultivierung gearbeitet. Was bedeutet das?