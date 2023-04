Winzerhäuschen am Drachenfels Panorama-Aussicht auf dem Weg nach ganz oben

Es ist dieser schweifende Blick in die Ferne, der den Besucher dieses Ortes fesselt und nicht mehr loslassen will. Das blaue Band des Rheins, die in dieser Jahreszeit zunehmend grüner werdenden Rheinhöhen, Königswinter und Bonn liegen zu Füßen, Dom und Colonius in Köln sind zum Greifen nah. „Ich fühle mich angekommen“, sagt Sven Trautwein, Eigentümer der Traditionsgaststätte „Felder’s am Winzerhäuschen“. Nach einigen kleinen, aber erkennbaren Veränderungen gehen der 47-Jährige und sein Team am Königswinterer Eselsweg, dem Aufstieg hoch zum Drachenfelsplateau, oberhalb der Nibelungenhalle und unterhalb von Schloss Drachenburg, in die erste Postcorona-Saison.