„Goldenschnitten“ Uthweiler : Statt Weibersitzung eine Wanderung im Karnevalskostüm

Schlagfertig auf der Bühne: Ihre Feuertaufe hatten die „Goldenschnitten“ Uthweiler in der Session 2016. Foto: Frank Homann

Uthweiler Auch in diesem Jahr bebt der Gürzenich in Uthweiler nicht: Das zweite Jahr in Folge fällt die Sitzung der „Goldenschnitten“, die traditionell am Freitag nach Weiberfastnacht in Uthweiler gefeiert wird, aus. So ganz ist die Luft aber nicht raus.