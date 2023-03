Gemeinden suchen nach Arealen Warum Bauland rund um Linz heiß begehrt ist

Der Bedarf an Wohnraum ist groß. Gerade die ländlichen Gebiete sind immer gefragter, da die Kosten fürs tägliche Leben wie Mieten oder Gebühren in Städten für viele nicht mehr tragbar sind. Doch von der Planung eines so sehr gewünschten Baugebietes bis zu einem Haus oder Wohnraum ist es ein weiter Weg. Dabei können etliche Jahre ins Land ziehen und – wie es gerade der Fall ist – die Kosten plötzlich ausufern. Steigende Zinsen, hohe Rohstoffpreise und der Mangel an Fachkräften machen sich in der Baubranche natürlich auch stark bemerkbar. Wie kann man damit umgehen und trotzdem allen Wünschen gerecht werden? Diese Fragen sind auch in der Verbandsgemeinde Linz Gegenstand von Debatten.