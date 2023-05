50 Jahre Frida-Kahlo-Schule Sankt Augustin Schulalltag zwischen Kunst und Krankheit

Die Mexikanerin mit dem strengen Blick ist allgegenwärtig. Als Namensgeberin der Förderschule in Sankt Augustin blickt Frida Kahlo von Bildern überall in den Fluren auf den Schulalltag. Auf Kinder, die durch die Flure rennen und andere, die in ihrem Rollstuhl von Erwachsenen begleitet werden. „Füße, wofür brauche ich euch, wenn ich Flügel zum Fliegen habe?” soll Kahlo gesagt haben, die mit sechs Jahren an Kinderlähmung erkrankte. „Durch ihre Kunst, ihre Erkrankung und ihr Lebensmotto fühlen wir uns sehr in Übereinstimmung mit ihr“, sagt Schulleiterin Silke Hano.