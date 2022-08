Vier Jahre nach dem Großbrand in Siegburg : „Die Angst ist ein ständiger Begleiter“

Markus Bergen blickt von der Brücke über die Gleise auf den Hang, von dem aus beim Großbrand im August 2018 die Flammen auch auf sein Elternhaus übergegriffen haben. Foto: Nadine Quadt

Siegburg Anfang August 2018 entwickelte sich in kurzer Zeit aus einem Böschungsbrand neben der ICE-Strecke in Siegburg ein Großbrand. 32 Menschen wurden verletzt, sieben Häuser waren am Ende unbewohnbar. Ein Betroffener erzählt, wie es ihm und seiner Familie heute geht.