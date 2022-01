Parkplatz in Troisdorf : Familie wohnt seit einem halben Jahr in kleinem Auto

Ein Blick ins Auto hinein: Der kleine Seat dient der Familie als Wohnung. Die Hunde abzugeben, kommt trotz der Notsituation für keinen in Frage. Foto: Scarlet Schmitz

Troisdorf Nach einer Räumungsklage musste eine Familie ihr bisheriges Zuhause in Eitorf verlassen. Seitdem suchen Großmutter, Mutter, Tochter, Sohn und die beiden Hunde eine neue Wohnung – bisher vergebens. Seit Juli leben sie in einem kleinen Seat auf dem Parkplatz in Troisdorf.