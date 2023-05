Radverkehr in Bornheim Sollen Radfahrer auf der Radpendlerroute Vorfahrt haben?

Die Radpendlerroute nimmt allmählich Gestalt an. Seit dem vergangenen Jahr wird an dem rund 9,5 Kilometer langen, bis zu vier Meter breiten Radweg von Bornheim über Alfter nach Bonn gebaut. Nach dessen Fertigstellung soll die Verbindung eine deutliche Erleichterung für Radfahrer sein – in der Freizeit, aber vor allem für tägliche Fahrten, etwa zur Arbeit.