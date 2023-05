Einsatz in Bornheim-Kardorf Polizei erklärt Grund für Taser-Einsatz gegen 19-Jährigen

Der 19-Jährige, der am Sonntag mit einem Messer bewaffnet zu Fuß durch mehrere Bornheimer Orte vor Einsatzkräften der Polizei geflüchtet war, ist am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden. Streifenbeamte hatten ihn am Kreisel der L 183 in Kardorf an der Straße Auf dem Knickert gestellt und nach einem Schuss aus dem Taser (Elektroschockpistole) überwältigt. Das erklärte der Bonner Polizeisprecher Robert Scholten auf Anfrage.