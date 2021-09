Bürger kritisiert Stadt Meckenheim : Altendorfer forscht nach Flut-Ursachen

Anselm Kalff (l.) aus Altendorf-Ersdorf bemängelt die mangelnde Pflege des Altendorfer Bachs. Josef Kessel teilt diese Meinung. Grünen-Ratsmitglied Tobias Mobers (r.) hat einen Fragenkatalog zur Flut ausgearbeitet. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim-Altendorf Anselm Kalff attestiert der Stadt Versäumnisse in der Gewässerunterhaltung. Ein Hochwasserschutzkonzept soll her. Für ein Folge-Hochwasser sorgt er dennoch privat vor.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hätte die Flut in Meckenheim bei entsprechender Vorsorge geringere Schäden verursacht? Gab es im Vorfeld Gewässerkontrollen? Welche Erkenntnisse gibt es über die Entstehung der Wassermassen in Ersdorf? Fragen über Fragen stellen Meckenheims Bürger seit Wochen der Verwaltung – die Antworten dort fallen bisher recht dürftig aus.

Bereits im ersten Bürgerdialog in Altendorf-Ersdorf stellte sich Bürgermeister Holger Jung der Kritik der Anwohner mit dem Angebot, sich auch persönlich vor Ort ein Bild zu machen. „Das hat endlich geklappt. Holger Jung kommt zu uns“, freute sich der Altendorfer Anselm Kalff. Er wohnt seit vier Jahren mit seiner Frau Nicole in einem sanierten Bauernhof am Roßkamp – idyllisch gelegen am Altendorfer Bach, der Mitte Juli zu einem reißenden Strom mit 1,60 Meter Höhe anschwoll, seinen Innenhof verwüstete und die gerade eingebaute Eichenküche komplett zerstörte. „Wir hatten blanke Existenzängste. Das Hochwasser und seine Folgen sind uns eine Lehre. Daher wollen wir Vorsorge treffen. Denn keiner weiß, wann es wieder passiert“, zog der Mitarbeiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Bilanz.

Rückstau am Altendorfer Bach

Für ihn ist deshalb die Ursachenforschung eine Grundvoraussetzung, um griffige Maßnahmen zur Eindämmung künftiger Überflutungen auf den Weg zu bringen. Denn in Altendorf habe sich gezeigt, dass ein wesentlicher Grund für den rasanten Anstieg des Wassers Treibgut aller Art gewesen sei. Nicht nur Baumstämme, Mülltonnen und Autos seien mitgerissen worden. Auch zahllose Äste des ins Gewässer hineinragenden Uferbewuchses und der dort liegengelassene Grünschnitt waren darunter. Das habe zur Verstopfung des Rohres an der Brücke Kutzenberg/Bachstraße geführt, durch das der Altendorfer Bach eine kurze Strecke fließt. Die Folge: Ein Rückstau und der Anstieg des Wasserpegels. „Dieses Rohr ist mit 1,18 Meter Breite zwar definitiv zu klein, allerdings hatten wir bisher noch nie solch ein Problem. Also muss es am Treibgut gelegen haben. Das wäre nicht passiert, wenn die Stadt ihrer Fürsorgepflicht der Gewässerpflege nachgekommen wäre“, kritisierte Josef Kessel aus der Bachstraße.

Diese Vorwürfe will die Stadt so nicht stehen lassen. Denn bei der Gewässeruntersuchung würden die Bachläufe regelmäßig begutachtet und dazugehörige Pflegearbeiten durchgeführt. Für Kessel und Kalff kann das nicht stimmen, denn sie sind sich nahezu sicher, dass bei entsprechenden Säuberungen das Hochwasser nicht in dem Maße gestiegen und „es vielleicht nicht bei mir in die Wohnräume eingedrungen wäre“, sagt Kalff und zeigt auf die am Bach wuchernden, wilden Rosen- und Haselnusssträucher, die bis heute noch in den Altendorfer Bachlauf hineinragen. Ein erster Rückschnitt erfolgte zwar bereits, aber von Pflegearbeiten entlang des Ufers ist noch keine Spur zu sehen. Eine Mülltonne liegt immer noch hinter den Sträuchern verborgen, eine kleine Halbinsel inmitten des Bachlaufs ist noch vorhanden. Für Kalff und Kessel laufen die Arbeiten zu langsam und reichen auch nicht aus, „denn zur Unterhaltung gehören zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Abflusses die Erhaltung des Gewässerbettes sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss“, zitiert Kalff aus dem Wasserhaushaltsgesetz des Bundes.

Wochen nach der Flutkatastrophe säubert die Stadt Meckenheim Teile des Ufers am Altendorfer Bach. Foto: Matthias Kehrein

Hochwasserschutzkonzept in Aussicht

Auch in der Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses beantwortete die Verwaltung nur vier der von den Grünen gestellten 25 Bürgerfragen. „Wir hoffen, dass der Bürgermeister seine mündlich gegebene Zusage umsetzt und die Antworten schriftlich gibt. Wir müssen die Sorgen der Anwohner ernst nehmen“, sagte Ratsmitglied Tobias Mobers. Mit ihren Problemen alleingelassen fühlen sich viele betroffene Meckenheimer, auch wenn sie über die städtische „Hilfsbörse“ begleitet und unterstützt werden.

Aktionen, die Kalff und Kessel gut finden, dennoch seien Maßnahmen häufig zu spät umgesetzt worden. „Die Stadt war die letzte Kommune im Umkreis, in der ein Bürgerdialog stattfand. In Rheinbach wurden viel schneller Konsequenzen gezogen“, kritisierte Kessel. Aber auch die Stadt Meckenheim hat sich – abgesehen von der Beseitigung der Infrastrukturschäden – einiges für die nächsten Monaten vorgenommen.

So sollen gemeinsam mit Fachleuten die gesamten Bachläufe untersucht und ein sinnvolles Hochwasserschutzes erarbeitet werden. „Es kann dabei aber nur der gesamte Bachlauf begutachtet werden, da eine punktuelle Maßnahme immer eine Folge an einer anderen Stelle bewirkt, die großen Schaden verursachen kann“, erklärte Pressesprecherin Marion Lübbehüsen.

Ein Hochwasserschutzkonzept ist genau das, was auch Kalff und Kessel fordern. Dennoch werden sich beide privat gegen ein nächstes Hochwasser absichern – mit der Anschaffung von Notstromaggregaten und dem Bau von Schutzwänden an den Grundstücksgrenzen.