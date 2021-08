Vize-Kreisbrandmeister nach der Flut : „Solche Wassermassen noch nie erlebt“

Nichts geht mehr: Der verheerende Starkregen hat am 14. Juli die Ortsdurchfahrt Peppenhoven geflutet. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Wachtbergs Wehrleiter Markus Zettelmeyer war in der Katastrophen-Nacht vom 14. auf den 15. Juli im Vorgebirge im Einsatz. Reporter Axel Vogel hatte Zettelmeyer an jenem 14. Juli abends bei der Rheinbacher Feuerwehr getroffen und hat ihn nun zu den Ereignissen aus dieser Nacht befragt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

In seiner Funktion als Stellvertretender Kreisbrandmeister versuchte Zettelmeyer, der selber drei sogenannte Jahrhundert-Unwetter in seiner Heimatgemeinde zu bewältigen hatte, die Feuerwehr in Rheinbach und Swisttal zu unterstützen.

Herr Zettelmeyer, als Sie am 14. Juli gegen Abend alarmiert wurden, ahnten Sie da schon etwas von dem Ausmaß des Unwetters?

Markus Zettelmeyer: Am gesamten Nachmittag standen der Kreisbrandmeister und ich in einem regelmäßigen Austausch, gegen 18 Uhr begab ich mich nach Rheinbach, da wir seitens des Kreises kein Lagebild über die Situation vorliegen hatten. Mit einem solchen Ausmaß habe ich nicht gerechnet, da die schweren Unwetterlagen in Wachtberg, die ich selber 2010, 2013 und 2016 miterlebt habe, bei Weitem nicht mit den katastrophalen Ereignissen am 14./15. Juli zu vergleichen waren.

Als Sie am späten Nachmittag nach Rheinbach fuhren, um dort zur Feuerwehr zu gelangen, war die Stadt bereits quasi von den Wassermassen eingeschlossen. Wie ist es Ihnen trotzdem gelungen, durchzukommen?

Zettelmeyer: Es war mir noch möglich, in den Randbereich des Stadtgebiets einzufahren, aber dann war ein Weiterkommen unmöglich. Kameraden der Feuerwehr Rheinbach haben mich dann mit einem Löschfahrzeug zur Feuerwache gebracht, was allerdings fast eine Stunde in Anspruch genommen hat.

Wie haben Sie die Situation vor Ort erlebt?

Zettelmeyer: Die gesamte Situation war aufgrund des enormen Umfanges für die Einsatzleitung der Feuerwehr sehr unübersichtlich und durch die in der Feuerwache vorsprechende betroffene Bevölkerung eine enorme Herausforderung.

Wann war für Sie klar, dass es die Einsatzkräfte mit einem so noch nicht erlebten Unwetter zu tun haben?

Lagebesprechung: Der stellvertretende Kreisbrandmeister Markus Zettelmeyer (l.) tauscht sich im Rheinbacher Feuerwehrhaus mit den Kollegen aus. Foto: Axel Vogel

Zettelmeyer: Auf der Fahrt zur Rheinbacher Feuerwache, die fast mitten in der Stadt liegt, versuchten wir über die verschiedensten Wege, dorthin zu gelangen. Man sah Wassermassen an Stellen, wo man sie nie vermutet hätte. Solche Wassermassen haben wir auch in Wachtberg noch nie erlebt.

Was waren die größten Probleme, die es aus Feuerwehrsicht zu managen galt?

Zettelmeyer: Das größte Problem lag darin, einen Überblick über das gesamte Schadensgebiet zu bekommen, um dann ein detailliertes Lagebild erstellen zu können. Das war auch schwierig zu bekommen, weil es, wie an dem Unwetterabend in Rheinbach zu erleben, keinen Funk- und keinen Handyempfang gab.

Wie haben Sie sich beholfen?

Zettelmeyer: Die wenigen technisch bedingten Rückmeldungen von den örtlichen Einheiten wurden ausgewertet und wir haben dann die überörtlich eintreffenden Einheiten als Erkunder in die einzelnen Ortschaften entsendet.

Wie haben Sie die Stimmung unter den Einsatzkräften erlebt?

Zettelmeyer: Die Stimmung war schon in manchen Bereichen bedrückend. Man war vielfach sehr hilflos aufgrund der fehlenden Lagedarstellung und der enormen unbeherrschbaren Wassermassen.

Welche Informationen hatten Sie zur Lage im benachbarten Swisttal, die ja noch katastrophaler als in Rheinbach war?

Zettelmeyer: Das Lagebild in Swisttal war gleichwertig wie in Rheinbach und man versuchte mit allen Mitteln, einen Überblick über die Situation zu bekommen.

Sie haben sich selber dann auch noch in Richtung Heimerzheim auf den Weg gemacht. Wie haben Sie das geschafft und welchen weiteren Plan gab es?

Zettelmeyer: Nachdem ich die Nacht in der Rheinbacher Feuerwehrwache verbracht habe, habe ich Donnerstagfrüh überörtliche Einheiten aus dem Bereitstellungsraum Weilerswist abgeholt. Zusammen haben wir dann am Rathaus einen Meldekopf zur Unterstützung der Einsatzleitung in Swisttal aufgebaut. Um ein besseres Lagebild über die Situation in Swisttal-Heimerzheim zu bekommen, habe ich dann mit der Unterstützung der Bundespolizei in einem geländegängigen Fahrzeug eine Erkundung in Heimerzheim durchgeführt.

Wie ist diese Erkundung verlaufen, welche Erkenntnisse haben Sie mitgebracht?

Zettelmeyer: Von Ludendorf sind wir über Miel nach Heimerzheim gefahren und mussten auf dem Weg dorthin viele überflutete Straßen durchqueren, was mit normalen Fahrzeugen niemals möglich gewesen wäre. In Heimerzheim floss die Swist in einer Breite von etwa 200 Metern durch den Ort, und es galt zu erkunden, wie man am schnellsten die sich noch in manchen Häusern befindlichen Personen retten könnte.

Sie waren wegen des Unwetters bis Freitag, 16. Juli, insgesamt 36 Stunden am Stück im Einsatz und wurden dann abgelöst. Was wusste man zu diesem Zeitpunkt vom Ausmaß der Schadenslage im Vorgebirge?

Zettelmeyer: Ich habe auch erst im Laufe des Freitags die Möglichkeit gehabt, über die Medien zu erfahren, was außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises alles passiert ist.

Was hat dieser Einsatz rückblickend mit Ihnen und den Kameraden gemacht.

Zettelmeyer: Die Eindrücke haben einen schon mitgenommen und betroffen gemacht, auch wenn man schon vieles gesehen hat. Viele unserer Kameraden und Kameradinnen werden sich mit dem Erlebten auch noch länger beschäftigen. So ein Ereignis hat zum Glück noch keiner von uns vorher erleben müssen.

Welche Lehren ziehen Sie aus diesen Katastrophen-Tagen?

Zur Person Markus Zettelmeyer ist 54 Jahre alt und gebürtiger Niederbachemer. Der gelernte Landmaschinenmechaniker arbeitet seit 2002 bei der Gemeinde Wachtberg, wo er Sachgebietsleiter für Zivil- und Katastrophenschutz ist. 1979 trat er der Freiwilligen Feuerwehr bei und ist seit 2002 Wehrleiter. Seit 2011 ist Zettelmeyer stellvertretender Kreisbrandmeister.