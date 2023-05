Videoüberwachung könnte bei Aufklärung helfen Männer brechen an Grillplatz in Wachtberg ein

Wachtberg-Berkum · Unbekannte haben an Pfingsten auf dem Grillplatz am Stumpeberg in Wachtberg-Berkum randaliert und unter anderem Getränke gestohlen. Weitere Vandalismus-Vorfälle an anderen Orten der Gemeinde.

30.05.2023, 19:17 Uhr

Platzwart Oliver Becker (links) und Forian Einwag reparieren die Bretterwand am Grillplatz in Berkum. Foto: Axel Vogel

Von Axel Vogel

Etwa zwei Jahre ist es her, dass Unbekannte den Grillplatz im Steinbruch am Stumpeberg verwüsteten. So war damals im April 2021 das Toilettenhäuschen des beliebten Grillplatzes, der vom Feuerwehr-Föderverein der Löschgruppe Berkum betreut wird, stark beschädigt worden. Das Zeltdach eines Pavillons hatten die Täter offensichtlich mit einem größeren Ast schwer beschädigt und einen Baum auf den Grillplatz stürzen lassen. Zudem blieb überall Müll zurück und Büro-Mobiliar wie Stühle, die möglicherweise aus dem benachbarten Schulzentrum stammten. Der Schaden damals: rund 1000 Euro.