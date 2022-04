Vandalismus am Wachtberger Ehrenmal : Naturpark Rheinland erneuert Richtungspfeile des Wegeleitsystems

Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt (links), Naturpark-Geschäftsführer Harald Sauer und Dominik Liebenstein, Projektverantwortlicher beim Naturpark, bringen die neuen Schilder am Wachtberger Ehrenmal an. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg-Berkum Im Drachenfelser Ländchen gibt es vermehrt Fälle von Vandalismus am Wegeleitsystem des Zweckverbands Naturpark Rheinland. Am Ehrenmal Wachtberg wurden gleich acht Richtungspfeile abgerissen. Am Mittwoch wurden sie erneuert.