Trauer im Dorf So gehen die Arzdorfer mit zwei tragischen Todesfällen um

Ein Herz aus Stoff baumelt an einem Baum, der nahe der steil abfallenden Abrisskante hoch über dem Anglersee bei Arzdorf steht. Unmittelbar neben dem Baum an dem verwunschen wirkenden Aussichtspunkt fallen ein polierter Zierstein in Herzform und ein kleiner Dino aus Plastik sofort ins Auge. Hier soll offensichtlich an einen Menschen erinnert werden. Ein alteingesessener Arzdorfer glaubt zu wissen, wem diese kleine Gedenkstätte inmitten der Natur gewidmet ist: Der 67-jährigen Frau aus seinem Dorf, die seit 2019 vermisst war. Am 25. März wurden ihre sterblichen in einem Dickicht nahe einer Obstplantage in Fritzdorf gefunden, nicht weit entfernt von ihrem Haus in Arzdorf.