Kostenpflichtiger Inhalt: Auswirkungen durch Corona-Fall : Erste Fußballspiele in der Region fallen aus

Kein Fußball gespielt wird am Sonntag in Merten. Ein Spieler des SSV – nicht der auf dem Bild gezeigte Daniel Dogan (vorn) – wurde positiv auf Corona getestet. Foto: Wolfgang Henry

Exklusiv Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Was viele befürchtet hatten, ist eingetreten: Noch vor dem offiziellen Start in die neue Fußball-Saison macht Corona den Verantwortlichen einen dicken Strich durch die Rechnung. Am Sonntag fallen in der Region bereits die ersten Spiele aus.