2. Hockey-Bundesliga : So starten die BTHV-Teams in die Rückrunde der Feldhockey-Saison

Zurück im lila-weißen Trikot: Maria-Luisa Esser (Mitte) startet mit dem BTHV in die Rückrunde der Feldsaison. Foto: Wilfried Chruscz

Bonn An diesem Wochenende startet für die Teams des Bonner THV die Rückrunde in der 2. Feldhockey-Bundesliga. Während die Damen an ihre guten Leistungen anknüpfen wollen, kämpfen die Herren um den Klassenerhalt.