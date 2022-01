Fußballer Mory Konaté : Vom Strangheidgesweg in Alfter zum Afrika-Cup

Mory Konaté (rechts) als Profi in Aktion: Beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden zählt er zu den Leistungsträgern. Foto: imago images/Panoramic International/Dha via www.imago-images.de

Bonn Die Fans des Fußball-Mittelrheinligisten VfL Alfter haben Mory Konaté noch in bester Erinnerung. Vor fünf Jahren spielte er noch in der Vorgebirgself. Seitdem aber hat er eine erstaunliche Entwicklung genommen - bis in die Nationalmannschaft von Guinea.