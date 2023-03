Spitzenreiter der Landesliga FV Endenich hat die Mittelrheinliga im Visier

Bonn · Der FV Endenich führt die Landesliga souverän an und will schon bald den Aufstieg in die Mittelrheinliga klar machen. Probleme bereitet nur die zweite Mannschaft, die vor dem Abstieg in die Kreisliga A steht.

29.03.2023, 05:00 Uhr

Jung, aber herausragend: Der Kader des FV Endenich hat einen Altersdurchschnitt von nur 22,4 Jahren. Foto: Wolfgang Henry

Von Constantin Graf

19 Spiele, 17 Siege, 51 Punkte und eine Tabellenführung mit satten 15 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Nümbrecht. Zwar sind in der Fußball-Landesliga noch elf Spieltage auszutragen, doch stehen die Chancen des FV Endenich, diese historisch starke Saison mit dem Aufstieg in die Mittelrheinliga zu krönen, mehr als hervorragend. Bei einer solchen Ausbeute können die Verantwortlichen auch getrost über die zwei Saisonniederlagen hinwegschauen.