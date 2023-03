Integrativer Verein Galicia Bonn unterstützt Fußballer aus 17 Nationen

Das Quecksilber zeigt Temperaturen knapp über dem Nullpunkt an, als an einem Donnerstagabend im Süden Bonns die ersten Spieler auf dem Trainingsgelände von Galica Bonn eintrudeln. Zusätzlich zur Kälte gesellt sich feiner Nieselregen über den Platz, der von den großen Fluchtlichtmasten angestrahlt wird. Zum Training erscheinen ganze 17 Mann, um bestens auf das nächste Punktspiel in der Bonner C-Liga vorbereitet zu sein. Eine ansehnliche Trainingsbeteiligung für Vereine in den unterklassigen Ligen. Doch das eigentlich Besondere an dem Training ist nicht die Einsatzbereitschaft der Galicia-Kicker, sondern deren Diversität.