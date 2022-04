Siebengebirge verkauft sich in Ratingen teuer : Bullerjahn wirft die TSV zum Sieg

Das bessere Ende für sich hatten Daniel Rohloff (Mitte) und die TSV Bonn rrh. beim 36:35 gegen Remscheid. Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Königswinter Mit einer überzeugenden Leistung in einer bis zur letzten Sekunde umkämpften Partie feierten die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. am 23. Spieltag einen 36:35-Erfolg gegen den Tabellenfünften HG LTG/HTV Remscheid. Mit dem zweiten Heimsieg in Folge stabilisierten die Beueler ihren siebten Tabellenplatz. Nach dem tollen 32:29-Auswärtserfolg beim TV Korschenbroich zeigte die HSG Siebengebirge auch beim neuen Spitzenreiter Ratingen eine überzeugende Leistung, musste sich aber letztlich mit 25:29 geschlagen geben. Damit rutschte die HSG wieder ans Tabellenende hinter den TV Rheinbach M 1883, dessen Heimspiel gegen den HC Weiden 2018 wegen mehrerer Corona-Fälle beim HC verlegt wurde.