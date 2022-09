Fußball-Mittelrheinliga : Lösbare Aufgaben für Friesdorf und Siegburg

Will mit Friesdorf beim Tabellen-Schlusslicht Pesch dreifach punkten: Sami Akremi (rechts). Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der Siegburger SV will gegen Glesch-Paffendorf wieder in die Erfolgsspur. BW Friesdorf tritt in Pesch an.