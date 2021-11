Am 30.04.2022 in der LANXESS arena : BRINGS – MaiPolkaParty 2022

Foto: Monsterpics

BRINGS mussten ihre „MaiPolkaParty“ 2020 schweren Herzens wegen der Corona-Pandemie absagen. Ein Nachholtermin konnte damals nicht realisiert werden. Umso mehr freuen sich die Band und die LANXESS arena jetzt den Termin für 2022 verkünden zu können. Am 30.04.2022 wird die Band gemeinsam mit ihren Fans in der LANXESS arena in den Mai 2022 tanzen und singen!

Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher: „Wir freuen uns riesig, dass wir den Termin nun endlich bestätigen können. Die endgültige Absage im letzten Jahr war sowohl für uns als auch für alle Gäste sehr schmerzhaft. Umso mehr freue ich mich, dass wir allen Fans nun endlich Vorfreude auf den Tanz in den Mai 2022 schenken dürfen!“

Brings: „Su lang mer noch am lääve sin…………getreu dem Titel dieses Songs schauen wir einfach positiv in die Zukunft, lassen den Kopf nicht hängen und freuen uns wahnsinnig darauf mit unseren Fans endlich in den Mai zu tanzen“.