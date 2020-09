Gourmet-Koch Hartmut Bartz : Kulinarische Genüsse – frisch verpackt ins Haus geliefert

Gourmet-Koch Hartmut Bartz kreiert Menüs, Fingerfood und Business Lunch

Die strengen Hygienevorschriften sind für den passionierten Koch nichts Neues. „Ich arbeite auf hohem Niveau und stets frisch“, erklärt er. „Daher waren meine Hygienestandards schon immer sehr hoch.“ Die Vorspeisen und Desserts seiner Menüs richtet er auf einzeln mit Folie abgedeckten Tellern an und das Salatdressing in kleinen Fläschchen. Den Hauptgang kann man entweder in Portionsschalen ordern oder heiß aus der Thermobox nehmen und selber anrichten. Bei Besprechungsessen stecken Messer, Gabel, Löffel und Servietten in einzelnen Bestecktaschen, und auch das Fingerfood wird hygienisch einwandfrei entweder in kleinen Weckgläsern serviert oder auf der Platte so auseinandergelegt, dass kein Nachbarstück das andere berührt.