CUBIO : CUBIO Stoffe + Wohnen

Ausstellung im Showroom von Design.Smart.Home

Der detailverliebte Illustrator Olaf Hajek ist bekannt für seine farbenprächtigen Darstellungen von Mensch, Tier und Natur, die den Betrachter in eine mystische Welt entführen – und die neuerdings in einem langwierigen Entwicklungsprozess von der deutschen Weberei Rohleder für den Wohnbereich textil umgesetzt wurden. Über ein Jahr dauerte es, bis die Vorlagen des Künstlers in webfähige Bindungen übersetzt werden konnten. Als Partner von Design.Smart.Home stellt CUBIO im Godesberger Showroom an der Beethovenallee imposante Bilder und Vorhänge der ROHLEDER HOME COLLECTION by Olaf Hajek aus, die Gestaltung und Webkunst auf höchstem Niveau vereinen.