Müller Theisen : Geschenkideen fürs Weihnachtsfest

„Christmas Shopping“ bei „Müller Theisen“ mit Mode und Gmundner Keramik

Über die Grenzen Mehlems hinweg freuen sich Liebhaber hochwertiger Damenmode und Gmundner Tischkultur auf das „Christmas Shopping“ bei „Müller Theisen“. Anstelle des traditionell 4-tägigen Eventwochenendes im November wurde das Weihnachtsangebot in diesem Jahr auf die gesamte Vorweihnachtszeit ausgedehnt. Bis Heiligabend erstrahlt das kleine Geschäft in adventlicher Stimmung. „Wir möchten gerade jetzt in dieser besonderen Zeit unseren Kunden eine Freude bereiten“, lautet das Credo von Annemarie und Rudolf Theisen. Denn schließlich kann man sich um Weihnachtsgeschenke in diesen Zeiten nicht früh genug kümmern.

So präsentieren die Theisens Damenmode von Giesswein und Dunque, Handtaschen von Bogner, Abro und BRIC’S sowie Schals, Mützen und Lederhandschuhe von Roeckl in den neuesten Modefarben. Neben Pretty Ballerinas in weihnachtlich strahlendem Rot sind auch die bei Männern, Frauen und Kindern gleichermaßen beliebten Merino Runners in großer Farbvielfalt im Sortiment – für Damen und Herren in den Größen 36 bis 48 sowie für Kinder in den Größen 24 bis 35. Zuhause trägt man warme Hausschuhe von Giesswein, die es in verschiedenen Größen und Ausführungen für die ganze Familie gibt. Farbtupfer für die Dame sind die Schmuckstücke von Heide Heinzendorf und für den Tisch die Gmundner Keramik, die Annemarie Theisen in ihrem Innenhof präsentiert.