Müller Theisen : Müller Theisen

Damenmode, Tischkultur und Floristik

Statt des viertägigen „Christmas Shopping“ hat Familie Theisen ihr Weihnachtsangebot in diesem Jahr coronabedingt einfach auf die gesamte Adventszeit ausgedehnt. In ihrer kleinen „Schatzkammer“ präsentieren Annemarie und Rudolf Theisen Damenmode von Giesswein und Dunque, Handtaschen von Bogner, Abro und BRIC’S sowie Schals, Mützen und Lederhandschuhe von Roeckl – ebenso Accessoires wie Portemonnaies und Schmuck von Heide Heinzendorf. Die legendären Merino Runners gibt es in großer Farbvielfalt für Kinder und Erwachsene in den Größen 24 bis 35 bzw. 36 bis 48. Für warme Füße in der ganzen Familie sorgen die Hausschuhe von Giesswein. Edel wird das eigene Zuhause mit dem grauen Hirschen der Gmundner Keramik, den es zudem in weihnachtlichem Grün und Rot gibt. „Wir liefern auch frei Haus“, sagt Annemarie Theisen. Nebenan hat Sohn Markus Theisen mit seiner Ehefrau Claudia weihnachtliche Dekoideen aus Blumen, Pflanzen und funkelndem Christbaumschmuck gezaubert. „Wir nehmen gerne Vorbestellungen entgegen“, so der Florist. sdm