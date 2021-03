Fun Bikes : Radfahren mit eingebautem „Rückenwind“

„Fun Bikes“ erleichtert den Umstieg aufs E-Bike – mit Leasing- und Werkstattservice

Der Fahrradmarkt boomt und dementsprechend knapp werden die Modelle. Das gilt besonders für E-Bikes, deren Verkaufszahlen rasant angestiegen sind. Wer mit neuem Schwung in den Frühling starten will, der sollte sich daher nicht allzu viel Zeit lassen. „In der zweiten Jahreshälfte geht man womöglich leer aus“, prophezeit Werner Bergener von „Fun Bikes“. Und wer sein Traumfahrrad schon gefunden hat, der sollte bald einen Termin für die Frühjahrsinspektion machen. „Unsere Werkstatt ist normal geöffnet.“

Der Radexperte bietet in seinem Friesdorfer Fachgeschäft mit „Click & Meet“ nach telefonischer Voranmeldung eine umfassende Beratung samt Probefahrt an. Das Sortiment an hochwertigen Modellen reicht von Fahrrädern über E-Bikes bis Pedelecs. „Was uns vom Onlinehandel unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir nicht nur verkaufen, sondern Probleme direkt vor Ort in unserer Werkstatt lösen“, betont Bergener. Hierfür wird sein Mitarbeiterteam ständig geschult. Das Ergebnis sind zufriedene Kunden – die auch schon während des Lockdowns mit „Click & Collect“ auf die Kompetenz von „Fun Bikes“ gesetzt haben, wie ein Blick auf die Facebook- und Instagram-Seite zeigt.