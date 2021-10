Atelier Düren : Seltene Schmuckstücke von bleibendem Wert

Stephan und Barbara Düren bieten ihren Feinschmuck zu reduzierten Preisen an. Foto: Martina Sondermann

Das Atelier Düren schließt Ende des Jahres – bis dahin kann man noch faszinierende Unikate erwerben

Am Fuße der Godesburg liegt das Atelier von Stephan und Barbara Düren, das in Bad Godesberg seit Jahrzehnten für erlesenen Feinschmuck bekannt ist. So sehr ihr Herz auch an der Schmuckherstellung und der persönlichen Kundenberatung hängt, geht das Geschäftspaar dennoch Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand.

„Jetzt haben wir die Gelegenheit, uns bei unseren Kunden für ihre jahrzehntelange Treue zu bedanken“, sagt Barbara Düren. Das weinende Auge soll von der Erwartung auf eine schöne Zeit danach ein lachendes Auge werden. „Bis dahin brauchen unsere Schmuckstücke ein neues Zuhause“, fügt Stephan Düren hinzu und hofft, dass möglichst alle in liebevolle Hände kommen. Wer also ein sehr persönliches Geschenk zu Weihnachten oder einem anderen besonderen Anlass sucht, ist in dem Godesberger Atelier an der richtigen Adresse.

In privater und wohnlicher Atmosphäre wird „Schmuck auf die feine Art“ präsentiert, der mit höchster Handwerkskunst und Blick fürs Detail gestaltet wurde. Ausgefallene Edelsteine, denen Stephan Düren dank spezieller Schliffe ein einzigartiges „Feuer“ verliehen hat. Der Goldschmiedemeister kombiniert auch Perlen, seltene Mineralien und Natursteine mit Edelmetallen und neuartigen Materialien. „Für mich ist Schmuck nicht mit Luxus gleichzusetzen“, sagt er, „sondern Ausdruck der Persönlichkeit und eine bleibende Erinnerung an ein besonderes Ereignis.“

In seiner Werkstatt hat Stephan Düren innovative Ringe, Armreife, Colliers, Ketten und Ohrringe kreiert – vielfach auch nach Ideen und Skizzen seiner Frau Barbara, die sich um die Ausstellung und den Verkauf kümmert. „Ich habe gern mit Künstlern zusammengearbeitet, deren Werke wir dann mit unseren Kreationen im Atelier kombiniert haben“, berichtet die Inhaberin. So wie mit Heidi H. Kuhn, die aktuell ihre Bilder in den Räumen präsentiert.

Bis Ende des Jahres hat man noch Gelegenheit, Unikatschmuck zum Sonderpreis zu erwerben, sich individuellen Schmuck anfertigen oder ein aus der Mode gekommenes Erbstück umarbeiten zu lassen. „Allerdings wird die Zeit in der Werkstatt knapp“, gibt Stephan Düren zu bedenken. Danach wird das Atelier endgültig geschlossen und auch nicht von der Tochter weitergeführt. „Die möchte sich auf andere schöne Dinge konzentrieren“, erklärt Barbara Düren. Daher stehen auch das komplette Werkstattinventar sowie lose Edelsteine und Perlen zum Verkauf.

Um die Corona-Schutzmaßnahmen einhalten und sich jedem Kunden persönlich widmen zu können, wird um vorherige Terminabsprache gebeten. Wer sich vorab einen Eindruck vom Schmuck des Ateliers machen möchte, findet auf der Webseite eine Auswahl der noch zu ergatternden Schätze. sdm

Atelier Düren

Am Schörnchen 8

53177 Bonn

Tel. 0228/36 35 18