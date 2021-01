Ganzheitliche Konzepte bei immunologischen Erkrankungen : Themen: Immunsystem, chronische Erkrankungen, Erschöpfung, Darmgesundheit

Ein Gastbeitrag von Heilpraktikerin Alexandra Kuprat, 3RaumPraxis

Das Immunsystem ist besonders jetzt zur Zeit der Corona-Pandemie und bei chronischen Belastungen Schwerpunktthema in meiner Praxis im Helmholtz-Quartier in Bonn-Duisdorf.

Von hoher Bedeutung ist, dass die Mikroimmuntherapie sehr gut begleitend zu klassischen Therapien eingesetzt werden kann. Dazu stehe ich mit den Fachärzten in Verbindung.

Mögliche Therapien bei unterschiedlichen Beschwerdebildern sind die Mikroimmuntherapie, amerikanische Chiropraktik, Justierung der Gelenke bei Blockaden, die Blutegeltherapie, Stoßwellentherapie, Spritzen und Infusionen mit naturheilkundlichen Wirkstoffen, Vitamin C Hochdosistherapie, Aderlass, Massagen, Schröpfen, Akupunktur, Neuraltherapie, u.a.

Seit über 30 Jahren arbeite ich in verschiedenen medizinischen Bereichen. Durch diese langjährige Erfahrung und fortlaufenden Weiterbildungen biete ich Ihnen in meiner Praxis ein ganzheitliches Konzept an.