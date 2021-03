Möbel Thomas : Individuell und außergewöhnlich

Wilfried Thomas hält in seinem Möbelhaus alles rund ums Wohnen bereit – im Küchenstudio besteht eine große Auswahl. Foto: Roswitha Oschmann

Möbel Thomas in Oberpleis – Beratung bis ins kleinste Detail beim Möbelkauf

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei Möbel Thomas gehen Wohnträume in Erfüllung. Das Zuhause wurde in Corona-Zeiten ein besonders wichtiger Rückzugsort; Homeoffice stellt neue Ansprüche an die Nutzung der eigenen vier Wände. Es wird seither auch mehr zu Hause gekocht.

Exakt der passende Zeitraum, um sich einen schon immer gehegten Wohntraum zu erfüllen – die neue Küche, den bequemen Sessel oder das schicke Sofa, ein praktischer Tisch, der auch mal als „Sendestelle“ beim Online-Meeting dient, ein modernes Bett mit einer Supermatratze. Häufig sind es Kleinigkeiten, mit denen das Zuhause aufgepeppt wird – jetzt sind das frühlingsfrische Decken und Kissen und viele andere österliche Accessoires, die in dem Unternehmen im Gewerbegebiet an der Siegburger Straße in Oberpleis zu entdecken sind.

Möbel Thomas steht für das Besondere, hier wird ein außergewöhnliches und individuelles Sortiment an Möbeln offeriert, überwiegend aus Massivholz hergestellt. Das erfährt eine traditionelle Oberflächenbehandlung, wird zum Beispiel gewachst oder geölt. Wilfried Thomas bringt seinen Kunden so die pure Natur nach Maß in hoher Qualität ins Haus. Ob der Kunde nun eine neue Küche oder Massivholz- und Polstermöbel für den Wohn- und Schlafbereich möchte. Die intensive individuelle Beratung durch Wilfried Thomas und sein Team steht an erster Stelle und ist ganz an den Wünschen des Kunden orientiert und auf den Zuschnitt seines Zuhauses ausgerichtet.

Das Möbelhaus ist bekannt für sein spezielles „unbeschränktes“ System für Einbauschränke, die praktisch und platzsparend sind. Gleittürenbau ist das Stichwort, wie auch beim begehbaren Kleiderschrank.

Im großen Küchenstudio bei Möbel Thomas kann jeder seine individuelle Traumküche entdecken – ob die funktionale und praktische klassische Küche, die minimalistische und schnörkellose moderne Küche oder die prägnante und natürliche Chaletküche.

Liebhaber von rustikalen Landhausküchen finden hier ebenfalls ihr neues Schmuckstück. Von der Planung bis zur Montage übernimmt das Team von Möbel Thomas alle Schritte. oro

Unsere Partner









zurück

weiter

Möbel Thomas

Auf der Alten Burg 1

Königswinter-Oberpleis