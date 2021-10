Steinhauer Holzhaus GmbH : Von Wood-Castle bis Malmö oder Malta

My home is my castle: Das eigene Ferien- oder Gartenhaus, eine Sauna zu Hause – die Firma Steinhauer Holzhaus bietet den idealen Rückzugsort für Urlaub oder Freizeit und ebenso hübsche Eigenheime. Foto: Steinhauer Holzhaus

In der Ausstellung der Steinhauer Holzhaus GmbH wird eine reiche Auswahl präsentiert

Tiny-Häuser sind hochaktuell. Auch bei der Steinhauer Holzhaus GmbH in Kircheib ist solch ein Minihaus zu entdecken. „Wood Castle“ – so heißt das mobile Tiny House. Dieses „Holz-Schloss“ kann als Ferien- oder Gästehaus dienen, ist aber auch zum Dauerbewohnen geeignet, dann muss freilich das jeweilige Bauamt konsultiert werden. My home is my castle!

In dem Unternehmen, das in Kircheib an der B8 eine reiche Auswahl von Ferienhäusern, Wohnhäusern, Carports, Gartenhäuschen, Gerätehäuser, aber auch Wintergärten oder Außen- und Innensaunen präsentiert, lässt den Wunsch nach einem Ferienhäuschen oder auch nach einem schnuckeligen Eigenheim wachsen. Wer in der Ausstellung mit begrünten Plätzen, Teichen und Natursteinwegen unterwegs ist, gerät garantiert ins Träumen.

Allein die Namen der Modelle wie beispielsweise Malta, Malmö, Kapstadt, Costa Blanca, Norderney oder Zillertal sind vielversprechend. Aber vor allem überzeugt die Expertise des Unternehmens: Seit mehr als vierzig Jahren stellt die Steinhauer Holzhaus GmbH Holzhäuser her – das preiswerte Gerätehäuschen genauso wie Gartenhäuser in traditioneller Blockbauweise oder auch in moderner Form und Eigenheime zum Dauerbezug.

In der Präsentation in Kircheib sind die Häuser überwiegend komplett eingerichtet, so kann der Kunde sich leichter eine Vorstellung machen, wie er sein Domizil einrichten könnte. Es gibt sie in allen gewünschten Größen – ob um die 20, 30 oder 40 Quadratmeter als Ferienhäuschen oder mit fast 170 Quadratmetern Wohnfläche wie beim zweistöckigen Schweden-Modell Malmö oder knapp hundert beim modern-eleganten Ausbauhaus Bahama. Und: Die Ferienhäuser können mit Komplett-Dämmung ausgestattet werden, so dass sie auch im Winter auf Dauer bewohnbar sind.

Dies gilt auch für die Wohn-Blockhäuser, die zunächst als Ausbauhaus angeboten werden, also mit Dach­eindeckung, Fußboden, Fenstern und Türen. Hier hat der Bauherr sogar die Möglichkeit, die Dämmungen und Wandverkleidungen oder Fliesen in Eigenleistung zu erbringen. So kann er später im „selbstgebauten“ Haus residieren. Bei einer intensiven Beratung können die für den Kunden optimalen Bedingungen zu Anlieferung und Aufbau erörtert werden. oro

Steinhauer Holzhaus GmbH

Hauptstraße 15-19

57635 Kircheib