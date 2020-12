Lichtstudio Gleske : Stilvolle Leuchten und die richtige Beleuchtung für Innen und Außen

Lichtstudio Gleske – das Fachgeschäft für Wohnraumleuchten in Rheinbachs Innenstadt

Für das gesamte Angebot des Lichtstudios Gleske gilt: Gute Qualität zu gutem Preis. Das besondere Plus für seine Kunden aus der gesamten Region bis in die Eifel ist die kompetente Licht-Beratung beim Kunden vor Ort, individuell und fachkundig. Basis dafür ist die Qualifikation als Elektriker mit besonderen Kenntnissen in Betriebs-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Denn auf die richtige Beleuchtung und das richtige Ausleuchten kommt es an, sei es am Esstisch, am Schreibtisch, im Wohnzimmer oder auf dem Gartenweg. Konsequent gehören überwiegend LED-Leuchten mit 2700 Kelvin und einem CRI-Wert von über 90 zum Programm im Lichtstudio Gleske. Die Angaben in Kelvin definieren die entsprechende Lichtfarbe, der CRI-Wert den Farbwiedergabeindex. Damit erscheinen Farbe und Strukturen von Gegenständen in natürlichem Licht. Viele Leuchten sind auch dimmbar. Zugleich können viele LED-Leuchtmittel der Markenlampen von Fachpersonal auch ausgetauscht werden.