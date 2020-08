Dagernova Ahr Weinmanufaktur : Dernauer Weingarten für Genießer

Zwei Wochenenden im Zeichen des Weins. Live-Weinprobe am 27. September

Das traditionelle Winzerfest Dernau mit Proklamation, Winzerfestzug mit 30 000 Besuchern, Feuerwerk, Tanz und Musik wird es in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht geben. Alle bisherigen Formate von Weinfesten an der Ahr sind abgesagt. Aber es gibt Ersatz.

Dieser findet als „Ahrtaler Weingärten“ in den Weinorten entlang der Ahr mit dezentralen Veranstaltungen statt. So können die Gäste im September und Oktober Ahrweine auch ohne Winzerfest genießen.

Im Weinort Dernau wird dies bei dem „Dernauer Weingarten“ der Fall sein. Der Verkehrsverein hat in Zusammenarbeit mit der Dagernova Weinmanufaktur dieses Konzept entwickelt. Die Winzer der Dagernova laden am Wochenende vom 25. bis zum 27. September und am darauffolgenden Wochenende vom 2. bis 4. Oktober auf den Festplatz nach Dernau an der Ahrbrücke ein.