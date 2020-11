Augustinum Seniorenresidenz Bad Neuenahr : Gemeinsam genießen

Regional, frisch, abwechslungsreich: Die Küche in der Augustinum Seniorenresidenz Bad Neuenahr

Zum Braten lieber Rotkohl statt Sauerkraut? Oder lieber Brokkoli statt Spitzkohl zur Frikadelle? Im Restaurant der Seniorenresidenz Augustinum Bad Neuenahr entscheiden die Bewohnerinnen und Bewohner jeden Tag, was ihnen von den vier 3-Gänge-Menüs am besten schmeckt. „Wir kochen alles frisch und können uns dadurch gut auf die Wünsche einstellen”, sagt Sönke Gatzweiler, Küchenchef in der Residenz. Das Team kennt die Geschmäcker gut: „Viele Bewohnerinnen und Bewohner lieben die regionale und rheinische Küche”, erzählt Gatzweiler. Hausmannskost wie etwa der Ahrtaler Spießbraten darf auf dem Menüplan nicht fehlen. Es ist lokale Küche: „Die Zutaten beziehen wir teilweise vom Metzger, Bäcker und Obstbauern aus der Region.“